Новости Латвия | 23 февраля 2017 | 19:51

Центр профилактики и контроля заболеваний Центр профилактики и контроля заболеваний

Чтобы актуализировать серьезность ситуации и призвать население задать себе вопрос: привит ли я против дифтерии, привиты ли все мои дети и родственники, министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний начали информационную кампанию «Защищен, потому что привит!», в рамках которой планируется разработать информационные материалы, осуществить образовательные мероприятия в учебных заведениях, на предприятиях и в центрах социальной опеки, создать ресурс - видео-консультанта, который объяснит, как защитить себя от этой болезни, а также осуществить другие мероприятия с целью информирования общества.

В последнее время заболеваемость дифтерией в Латвии является самой высокой в Европейском Союзе, по данным за 2015 год, охват вакцинацией от дифтерии среди взрослых старше 25 лет составил всего 65,3%, среди подростков в возрасте 14 лет — 91%, детей в возрасте 7 лет — 97,4%. Это означает, что примерно треть взрослых просрочила вакцинацию от дифтерии, а каждый десятый подросток заканчивает школу без достаточной защиты от этого опасного инфекционного заболевания. Надо подчеркнуть, что вакцина от дифтерии оплачивается государством, и вакцинация - это единственный способ защитить себя от этой болезни.

kraslavasvestis.lv