«TehnoBuss» прибыл в Краславу

Новости Латвия | 23 февраля 2017 | 18:14

Юрис Рога Юрис Рога

22 февраля первая мобильная, оборудованная современными технологиями учебная лаборатория в Латвии - «TehnoBuss» - прибыла в Краславу, на ул. Дикю, где с ней могли ознакомиться не только учащиеся из нашего города, но и школьники всего Краславского края. «TehnoBuss» в среднем в день принимает 120-170 человек или 8-9 групп.

«TehnoBuss» задуман так, чтобы все желающие – школьники, учителя, родители или просто прохожие – в удобной форме и в одном месте могли получить разносторонние сведения об инженерно-технических науках и об отраслях промышленного машиностроения и металлообработки.

Мобильная демо-лаборатория «TehnoBuss» - это проект, реализуемый Латвийской ассоциацией машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности (MASOC), в рамках которого создана «TehnoBuss Latvija» -организация общественного блага. Мобильная демо-лаборатория – 18-метровый оборудованный разными технологиями автобус «TehnoBuss» - это только часть большого проекта.

Руководитель проекта Айнарс Дамбергс рассказал, что идея такой учебной лаборатории пришла из Германии. Там важность такого обучения была осознана еще 20 лет назад, когда в этом крупном промышленном государстве начала ощущаться нехватка рабочей силы. Немцы стали создавать такие автобусы, ездить по школам Германии, показать оборудование и рассказывать о нем школьникам, чтобы заинтересовать их инженерно-технических науками и естествознанием, чтобы дети шли учиться на инженеров, техников, а затем продолжили работу на разных заводах.

А. Дамбергс: «Программа нашей мобильный демо-лаборатории везде одинакова. Урок начинается с узла автоматизированного мини-завода «Festo», который демонстрирует, как сегодня проходит производственный процесс на заводах. Фактически это мини-завод в автобусе. Следующее место – стенд пневматических экспериментов «Festo», далее мы отправляемся к 3D принтеру, где предоставляется информация о данных технологиях. Затем мы знакомим посетителей с программируемыми станками с ЧПУ для обработки металла (фрезерные и токарные). Еще у нас есть стенд зубчатой механики и динамо, где мы показываем и рассказываем о шестернях. Там есть передвижные шестерни на магнитах, из которых ученики могут составить цепь и делать разные соединения. Завершающим на этом познавательном пути является испытательный стенд для сварки, где дети могут поработать на полуавтомате для сварки. Еще мы показываем детям роботов-сумо в действии».

Посещая латвийские школы, А. Дамбергс заметил, что наибольший интерес у учеников вызывает 3D-принтер, сумо-роботы и испытательный стенд для сварки. Так же было и в Краславе. Еще он обратил внимание на то, что доступные в мобильной демо-лаборатории технологии по-настоящему интересуют только 5-10% школьников, а остальных эти вещи интересуют мало или вообще не интересуют.

Именно заинтересованные дети стараются все понять, узнать что-то новое для себя, а некоторые и сами знают много интересного. Например, один мальчик уже знал, что 3D-принтеры сейчас «печатают» даже жилые дома. Другие дети смогли назвать некоторые бытовые предметы, в которых используются оптические сенсоры, но, в основном, они слушали и смотрели, что может делать современная техника. Возможно, некоторые из них выберут в будущем профессию инженера, но сколько из посетителей автобуса «TehnoBuss» конкретно – определить невозможно.

kraslavasvestis.lv