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Новости Латвия | 23 февраля 2017 | 17:27

В Резекне пройдут дни юристов

Пресс - фото

C 28 февраля по 2 марта этого года в Резекненской технологической академии (РТА) пройдут Дни юристов.

Во время Дней юристов в РТА запланированы различные мероприятия, на которые приглашаются студенты и все желающие.

Среди запланированных мероприятий:

- посещение открытых лекций;

- открытие выставки «Улыбка юриста»;

- семинар, посвящённый работе адвокатов;

- игры на эрудицию и ориентирование,

- конкурс ораторов «Личность юриста в наши дни»;

- инсценировка судебного разбирательства;

- посещение правоохранительных органов и многое другое.

Программа мероприятий.

rezekneszinas.lv

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