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Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.

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Новости Общество | 23 февраля 2017 | 16:41

Ознакомят с учебными возможностями в Тартуском университете

Пресс-фото ЛЦБ

1 марта в 16:00 в помещениях мероприятий Латгальской центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3 этаж) пройдёт информативное мероприятие «Учёба за границей. Узнай учёбу в Тартуском университете». Приглашены воспитанники Даугавпилсских образовательных учреждений и те, кому это интересно.

Тартуский университет эта самая большое и престижное высшее образовательноя учреждение в Эстонии, которое предлагает несколько международных программ бакалавра и магистра IT, в естествознании, в социальных и в гуманитарных науках. Дух студентов и энтузиазм преподавателей создают особенную вдохновляющую атмосферу в городе студентовТарту.

Час информации в ЛЦБ познакомит с международной учёбой в Тартуском университете и позволит получить ответы на перечень вопросов:
об учебных программах;
• о стипендиях, учебном процессе и о ежедневности в Тарту;
• о том, создает ли учёба на английском языке сложности или нет;
• о том, можно ли в Тарту найти работу, не зная эстонский язык;
• о возможностях студентов на досуге, какой самый популярный эстонский анекдот про латышей.

Час информации будет вести учебный консультант Тартуского университета Катрина Калниня. Планируется, что мероприятие продлится 1 час. Вопросы о мероприятии можно адресовать latvia@ut.ee. Потенциальным участникам мероприятия просьба регистрироваться электронно, заполняя анкету заявки.

D-fakti.lv

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