Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 23 февраля 2017 | 14:49
Баскетболистки ДУ разобрались с лидером
Баскетболистки ДУ разобрались с лидером НЖБЛ «Валмиерой/ОРДО» - 70:62.
Терзания и сомнения были в первой половине матча. Борьба шла на равных, захватив лидерство, видземская команда затем упустила инициативу. Даугавпилс начал развивать успех, доведя в третьей четверти разрыв до 16 очков. Затем последовала самоуспокоенность, в итоге гостьи значительно сократили отставание. Правда, времени переломить им уже не хватало, да и девчонки, наконец, включились, поняв, что почти довели дело до критической ситуации.
Днем ранее ДУ более уверенно обыграл «Филтер» - 80:63.
Тренер ДУ Николай Романенко: «Если выигрывать такую игру, надо было выигрывать с разницей 12 очков, а некоторые этого не понимают, потому тренер «Валмиеры» ко мне подошел и сказал, что по двум матчам у них все равно +3. Выигрывай +12 уже в четверке, а сейчас 50 на 50. Еще три матча и «Елгава» и RSU на пятки наступают, но все же должны выйти.
Пока команда не может показать максимальный результат. Вроде с задачей справились, а нужного задела создать и сохранить не удалось».
ДУ: Чумика – 19 (12 подборов), Бородавко – 15, Грибусте – 9 (5 передач), Старовойтова – 8, Головко – 8, Иванова – 5, Лакомко – 3, Римша -2.
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