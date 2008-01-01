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Новости Культура | 23 февраля 2017 | 12:11

В женский день откроется новая выставка

Пресс-фото

8 марта в 16:00 в арт-центре имени Марка Ротко состоится открытие выставки Латвийской текстильной художницы Ингуны Левшы «С другой стороны».

Художница Ингуна Левша работает в технике жаккард. Своими полотнами она раскрывает новый и относительно маленький подход в Латвийском текстильном искусстве, который в большей степени основан на реалистичных формах и конкретности сюжета. Художница предлагает новый взгляд на возможности текстильного искусства, объединяя преимущества современной технологии с возможностью показать глубоко личные послания.

Выставку в центре Ротко можно посмотреть до 9 апреля. Больше про выставки можно узнать по ссылке: http://www.rothkocenter.com/ekspozicijas

D-fakti.lv

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