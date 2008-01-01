Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 февраля
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Алмантс, Харалдс / Анна, Антон, Аркадий
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Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 23 февраля 2017 | 11:16
Улицы города украсят праздничным оформлением
Совсем скоро придёт весна, а с ней красивые праздники. Специалисты самоуправления обсуждают концепцию оформления торжеств.
Будет много сюрпризов. Первые украшения появятся уже в марте в честь празднования 8 марта.
Особое внимание уделяется подготовке к пасхальным праздникам. Пасхальные яйца, созданные школьниками в предыдущие годы, будут установлены в разных местах города, включая микрорайоны. В центре города появятся совершенно новые композиции, которые украсят не только улицу Ригас и площадь Виенибас, но и парк на Эспланаде. Кульминацией праздника станет второй день Пасхи, когда всех нас порадует концерт, подготовленный коллективами национально-культурных обществ.
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