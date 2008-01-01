Улицы города украсят праздничным оформлением

Новости Общество | 23 февраля 2017 | 11:16

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Совсем скоро придёт весна, а с ней красивые праздники. Специалисты самоуправления обсуждают концепцию оформления торжеств.

Будет много сюрпризов. Первые украшения появятся уже в марте в честь празднования 8 марта.

Особое внимание уделяется подготовке к пасхальным праздникам. Пасхальные яйца, созданные школьниками в предыдущие годы, будут установлены в разных местах города, включая микрорайоны. В центре города появятся совершенно новые композиции, которые украсят не только улицу Ригас и площадь Виенибас, но и парк на Эспланаде. Кульминацией праздника станет второй день Пасхи, когда всех нас порадует концерт, подготовленный коллективами национально-культурных обществ.

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