Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 февраля
Именины:
Алмантс, Харалдс / Анна, Антон, Аркадий
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0513 ()
|GBP
|0.8445 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|60.7803 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
3. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
10. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 февраля 2017 | 09:49
Актриса удивит выставкой своих картин
1 марта режиссер, актриса и художница Лариса Щукина празднует свой юбилей и приглашает всех на открытие выставки картин и графики «Место встречи». Мероприятие состоится в 15:00 в Латгальском культурно-историческом музее по ул. Атбривошанас аллея 102, 3 этаж, Резекне. Выставку можно будет посмотреть до 1 апреля.
Время работы музея:
Вторник-пятница с 10:00 до 17:00;
Суббота 10:00-16:00;
Воскресенье, понедельник – закрыто.
Лариса Щукина родилась 1 марта 1967 года в городе Резекне, Латвия. Первое высшее образование получила в Минске, в Белорусском Университете Культуры (1989–1994) по специальности – режиссер театра. Свою профессионально-театральную деятельность начала актрисой в Могилевском областном драматическом театре им. Дунина-Марцинкевича, г. Бобруйск.
Двадцать шесть лет проработала режиссером в театре-студии «Йорик», г. Резекне. Ее жизнь тесно связана с работой с детьми. В Резекненской средней школе № 4, Лариса ведет театральную студию «Скоморох». Руководит Молодежной театральной студией «Йорик».
С детства увлекалась рисованием. Окончила детскую Резекненскую художественную школу и Бобруйское художественное училище (1985–1987). В 2012 году закончила Латвийскую Художественную Академию, Латгальский Филиал, по специальности – графика.
D-fakti.lv
Добавить комментарий