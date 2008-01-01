Актриса удивит выставкой своих картин

Новости Латвия | 23 февраля 2017 | 09:49

Пресс-фото Пресс-фото

1 марта режиссер, актриса и художница Лариса Щукина празднует свой юбилей и приглашает всех на открытие выставки картин и графики «Место встречи». Мероприятие состоится в 15:00 в Латгальском культурно-историческом музее по ул. Атбривошанас аллея 102, 3 этаж, Резекне. Выставку можно будет посмотреть до 1 апреля.

Время работы музея:

Вторник-пятница с 10:00 до 17:00;

Суббота 10:00-16:00;

Воскресенье, понедельник – закрыто.

Лариса Щукина родилась 1 марта 1967 года в городе Резекне, Латвия. Первое высшее образование получила в Минске, в Белорусском Университете Культуры (1989–1994) по специальности – режиссер театра. Свою профессионально-театральную деятельность начала актрисой в Могилевском областном драматическом театре им. Дунина-Марцинкевича, г. Бобруйск.

Двадцать шесть лет проработала режиссером в театре-студии «Йорик», г. Резекне. Ее жизнь тесно связана с работой с детьми. В Резекненской средней школе № 4, Лариса ведет театральную студию «Скоморох». Руководит Молодежной театральной студией «Йорик».

С детства увлекалась рисованием. Окончила детскую Резекненскую художественную школу и Бобруйское художественное училище (1985–1987). В 2012 году закончила Латвийскую Художественную Академию, Латгальский Филиал, по специальности – графика.

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