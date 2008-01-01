Латгальская СЭЗ проводит масштабную информационную кампанию

Новости Общество | 24 февраля 2017 | 13:37

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Со 2 января 2017 года, когда свою деятельность начала Латгальская специальная экономическая зона (Латгальская СЭЗ), предприятия Латгалии, планирующие развивать свою хозяйственную деятельность в Латгальском регионе, могут подать заявку на налоговые льготы.

Управление Латгальской СЭЗ, начав свою деятельность в сотрудничестве с Центром предпринимательства Латгальского региона планирования, проводит масштабную информационную кампанию, чтобы информировать потенциальных инвесторов, самоуправления и все общество о роли, возможностях и значении Латгальской СЭЗ для развития предпринимательства в регионе.

Управление Латгальской СЭЗ организовало мероприятия в Вилякском, Прейльском, Риебиньском, Балтинавском, Краславском, Балвском, Аглонском, Варкавском, Циблском, Ливанском, Даугавпилсском, Карсавском, Лудзенском, Резекненском, Ругайском, Вилянском, Илукстском, Дагдском и Зилупском краях, а также в городах Резекне и Даугавпилсе, где в информационных семинарах и индивидуальных консультациях приняли участие более 240 заинтересованных лиц.

Свое желание получить статус капитального общества Латгальской СЭЗ выразили уже 15 капитальных обществ, которые в настоящее время находятся в стадии разработки необходимых документов.

Работники управления Латгальской СЭЗ подчеркнули, что объемная консультационная работа продолжается.

Как уже сообщалось ранее, в отличие от других специальных экономических зон Латвии в самоуправлениях, входящих в Латгальский регион планирования, не определено конкретное место нахождения территории и максимальная площадь, которым может быть предоставлен статус СЭЗ. Общая планируемая территория Латгальской СЭЗ - до 72 735 га или 5% от общей площади региона.

Чтобы процесс определения площадей территорий был эластичным и соответствовал требованиям среды предпринимательской деятельности, входящие в Латгальскую СЭЗ территории могут находиться фактически в любом месте Латгалии на усмотрение предприятия и согласно его потребностям.

Предприятиям, желающим претендовать на прямые налоговые льготы – по налогу на прибыль с предприятия и налог на недвижимость (до 80%) надо заключить договор с управлением Латгальской СЭЗ об обеспечении вложений на территории Латгальской СЭЗ в соответствии с законом «О применении налогов в свободных портах и специализированных экономических зонах».

Капитальные общества Латгальской СЭЗ получат прямые налоговые льготы от накопленной суммы вложений, применяя максимально допустимую интенсивность поддержки для вложений:

-35 % - капитальное общество соответствует категории - крупное капитальное общество;

-45 % - капитальное общество соответствует категории - среднее капитальное общество;

-55 % - капитальное общество соответствует категории - малое или микро капитальное общество.

Применение определенного процента поддержки (35%, 45% или 55%) будет использовано для скидок по налогу на прибыль предприятия и общей сумме скидок по налогу на недвижимость.

В соответствии с законом «О применении налогов в свободных портах и специализированных экономических зонах» поддерживаются долгосрочные вложения:

- «материальные вложения» - здания и производства, техника и оборудование;

- «нематериальные вложения» - затраты на получение патентов и освоение технологий.

Информацию об определенных в законе требованиях, которым должны соответствовать вложения претендующих на налоговые льготы СЭЗ, а также более подробную информацию о об условиях деятельности Латгальской СЭЗ и необходимой документации можно найти в интернете: http://latgale.lv/lv/lsez/pieskirsanas_kartiba un http://invest.latgale.lv/lv/latgales-sez/sez_statusa_pieskirsanas_kartiba или обратившись в управление Латгальской СЭЗ (э-почта: lsez@latgale.lv, тел.: 26511047).

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