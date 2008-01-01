Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 февраля

Именины:
Алмантс, Харалдс / Анна, Антон, Аркадий

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
2 .. 4 C
Утро
1 .. 3 C
День
2 .. 4 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

3. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

4. Автобусы и трамваи {143}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

10. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Спорт | 23 февраля 2017 | 09:10

Юниоры тхэквондо показали свои силы

Пресс-фото LTC

С 17 по 19 февраля в г. Витебске состоялся 19 открытый Республиканский турнир по олимпийскому тхэквондо, посвященный дню защитника Отечества и памяти воинов - интернационалистов.

На этих соревнованиях боролись за звание лучших более 600 спортсменов из России, Белоруссии и Латвии. Наш город среди 42 команд представляли спортсмены даугавпилсского клуба ЛТЦ Джитай. Рассказывает старший тренер клуба Борис Иванов: "Очень не просто складывался этот старт для нашей команды. Уровень соревнований в этом году был очень высокий. Сильнейшие спортсмены Белоруссии и очень подготовленные команды из России подняли планку этого турнира. Для всех наших спортсменов это отличный опыт, который им обязательно пригодится в будущем».

В первый день турнира выступали юниоры (2000- 2002 год рождения). Здесь у нас лучшими были:
Анастасия Королева, ученица 9 средней школы. Настя, в весе до 42 кг, завоевала 3 место и бронзовую медаль. А Илья Чемис, ученик 12 ср. школы, в весе до 73 кг, поднялся на верхнюю ступень пьедестала. Илья завоевал 1 место, кубок и золотую медаль.

Во второй день выступали спортсмены кадетской возрастной категории (2003- 2005 год рождения). 

В весе до 37 кг по кадетам дебютировал Дзинтар Богданов, ученик 3 ср. школы. Выиграв два боя и, к сожалению, уступив один бал в третьем поединке, Дзинтар занял 5 место. А в объединённом весе до и свыше 65 кг среди кадетов сильнее всех был, ученик 13 ср. школы, Антон Вавилов.

В ближайшем будущем у наших тхэквондистов несколько мероприятий:
5 марта внутренние соревнования, 17-19 марта соревнования в подмосковном городе Одинцово и 25 марта в Вильнюсе Открытый чемпионат Литвы 2017 года.

Поздравляем спортсменов, их родителей и тренеров с успешными выступлениями и желаем дальнейшего роста спортивного мастерства!

Подробнее на сайте ЛТЦ Джитай www.jitae.lv

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 