Юниоры тхэквондо показали свои силы

Новости Спорт | 23 февраля 2017 | 09:10

Пресс-фото LTC Пресс-фото LTC

С 17 по 19 февраля в г. Витебске состоялся 19 открытый Республиканский турнир по олимпийскому тхэквондо, посвященный дню защитника Отечества и памяти воинов - интернационалистов.

На этих соревнованиях боролись за звание лучших более 600 спортсменов из России, Белоруссии и Латвии. Наш город среди 42 команд представляли спортсмены даугавпилсского клуба ЛТЦ Джитай. Рассказывает старший тренер клуба Борис Иванов: "Очень не просто складывался этот старт для нашей команды. Уровень соревнований в этом году был очень высокий. Сильнейшие спортсмены Белоруссии и очень подготовленные команды из России подняли планку этого турнира. Для всех наших спортсменов это отличный опыт, который им обязательно пригодится в будущем».

В первый день турнира выступали юниоры (2000- 2002 год рождения). Здесь у нас лучшими были:

Анастасия Королева, ученица 9 средней школы. Настя, в весе до 42 кг, завоевала 3 место и бронзовую медаль. А Илья Чемис, ученик 12 ср. школы, в весе до 73 кг, поднялся на верхнюю ступень пьедестала. Илья завоевал 1 место, кубок и золотую медаль.

Во второй день выступали спортсмены кадетской возрастной категории (2003- 2005 год рождения).

В весе до 37 кг по кадетам дебютировал Дзинтар Богданов, ученик 3 ср. школы. Выиграв два боя и, к сожалению, уступив один бал в третьем поединке, Дзинтар занял 5 место. А в объединённом весе до и свыше 65 кг среди кадетов сильнее всех был, ученик 13 ср. школы, Антон Вавилов.

В ближайшем будущем у наших тхэквондистов несколько мероприятий:

5 марта внутренние соревнования, 17-19 марта соревнования в подмосковном городе Одинцово и 25 марта в Вильнюсе Открытый чемпионат Литвы 2017 года.

Поздравляем спортсменов, их родителей и тренеров с успешными выступлениями и желаем дальнейшего роста спортивного мастерства!

Подробнее на сайте ЛТЦ Джитай www.jitae.lv

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