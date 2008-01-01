Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 февраля
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Сегодня наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 февраля 2017 | 08:54
Четверг, 23 февраля: может выглянуть солнце
Днем в Латвии облачно и почти повсеместно будут идти временные осадки - дождь и мокрый снег. Во второй половине дня, однако, уже может выглянуть солнце.
Ветер умеренный, юго-западный, западный. Постепенно сменит направление на северо-западное.
Максимальная температура воздуха от +1 до +4 градусов.
В столице ожидается мокрый снег и дождь. Температура от +2 до +4 градусов.
Медицинский тип погоды: третий, неблагоприятный.
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