Четверг, 23 февраля: может выглянуть солнце

Новости Латвия | 23 февраля 2017 | 08:54

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Днем в Латвии облачно и почти повсеместно будут идти временные осадки - дождь и мокрый снег. Во второй половине дня, однако, уже может выглянуть солнце.

Ветер умеренный, юго-западный, западный. Постепенно сменит направление на северо-западное.

Максимальная температура воздуха от +1 до +4 градусов.

В столице ожидается мокрый снег и дождь. Температура от +2 до +4 градусов.

Медицинский тип погоды: третий, неблагоприятный.

LSM