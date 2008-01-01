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Новости Общество | 22 февраля 2017 | 20:48
В Даугавпилсе начался поиск бездомных
Социальные работники Даугавпилса вместе с инспекторами муниципальной полиции каждую неделю отправляются в рейды, чтобы проверить городские здания и территории, где ночуют люди без места жительства. Особое внимание этому уделяют зимой. Цель рейдов – направить таких людей в специальные места для ночлега или даже в региональные больницы. Однако бездомные не всегда готовы принимать помощь, сообщает Латгальское региональное телевидение.
В рейд социальные работники и сотрудники полиции отправляются уже поздно вечером. Это - важная еженедельная поездка через центр Даугавпилса, а также по окраинам в поисках бездомных и людей в состоянии алкогольного опьянения. Главное – информировать таких жителей об услугах ночлежек и региональных больниц и в случае необходимости – доставить их туда.
Возле супермаркета обитают две женщины, подходящие под описание. Обеим предложили отправиться в приют. Ответственные службы могут помочь только тогда, когда люди сами того хотят.
«Вы просто подпишитесь под бумагой соцработников, что отказываетесь направляться [в места для ночлега]. Подпись необходима», - объяснил женщинам инспектор Даугавпилсской муниципальной полиции Андрис Дунскис.
Соцслужба с полицией сотрудничает уже седьмой год, и с того времени в городе нашли множество зон, в которых собираются люди без определенного места жительства.
«Особое внимание уделяем входам в супермаркеты, стоянкам и территориям возле больших магазинов. Также зданиям, которые на данный момент нежилые. Проверяем, может, они там уже есть, и есть ли вообще доступ к этим зданиям», - рассказал инспектор.
В этот раз заброшенные хозяевами дома – пусты. Однако в морозы в трущобах есть места, где во время рейдов чаще всего можно отыскать бездомных.
В городе установлены специальные требования, которые предусматривают, что заброшенные дома должны быть закрыты. К сожалению, не все эти указания выполняют.
«Владельцы зданий должны заботиться о том, чтобы доступ к зданиям был закрыт, чтобы туда не могли попасть не только люди без определенного места жительства, но и дети. Это порождает опасность именно для детей, ведь здания находятся в плохом состоянии», - сообщил Дунскис.
Зимой риск получить обморожение высок, поэтому соцработники и сотрудники полиции просят людей не оставаться неравнодушными и сообщать службам спасения, дежурным полицейским участкам или в Управление по социальным делам о людях без постоянного места жительства.
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