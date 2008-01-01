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Новости Культура | 22 февраля 2017 | 19:52

Ученики из 6 стран посоревнуются в игре на духовых инструментах

du.lv

23 февраля в концертном зале по ул. Виенибас 13 пройдет международный конкурс молодых исполнителей в игре на духовых инструментах «Naujene WIND 2017». Конкурс устраивает Науенская Музыкальная и художественная школа в сотрудничестве с управлением Культуры Даугавпилсского края и Даугавпилсским Университетом.

На участие в конкурсе заявили желание 150 участников из Латвии, России, Белоруссии, Польши, Литвы и Эстонии. Участники конкурса являются учениками музыкальных школ по игре на духовых инструментах, которые разделены в подгруппы по инструментамфлейта, кларнет, саксофон, труба, тромбон, туба и эйфонии.

Начало проведения конкурса в 10:00 до 18:30 в концертном зале по ул. Виенибас 13 и в 424 аудитории.

В 18:30 пройдет концерт студентов и преподавателей факультета Музыки и искусства Даугавпилсского Университета.

D-fakti.lv

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