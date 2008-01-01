В заброшенном доме выращивали марихуану

Новости Происшествия | 22 февраля 2017 | 18:56

Valsts policija Valsts policija

В Латгалии задержана группа лиц, которые выращивали в специально оборудованных помещениях марихуану. Операцию по задержанию провели сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Бюро уголовной полиции Латгальского региона.

Задержание проводилось 14 февраля в волости Вецсалиенас Даугавпилсского края на основании полученной ранее оперативной информации. В помещениях, где выращивали марихуану, обнаружили специальные нагревательные лампы, вентиляторы, воздушные компрессоры и лампы. Также изъято 187 растений марихуаны.

Известно, что подозреваемые 1988 и 1991 г.р. ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка. В рамках расследования назначена экспертиза.

Delfi