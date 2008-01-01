Интервью
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Новости Культура | 22 февраля 2017 | 18:17
Коллектив сениоров выступил на Дне независимости Литвы
16 февраля танцевальный коллектив Центра латышской культуры «Atbalss» принял участие в концерте «Танцуй и звучи, Литва» в честь празднования Дня независимости Литовского государства.
На концерте коллектив исполнил репертуар латышских танцев и особыми овациями литовцы поддержали танец «Блины», который поставил руководитель “Atbalss” Ивар Миронов. В основе танца лежит литовская народная музыка. В конце мероприятия на торжественное вознесения флага Литвы на сцену подняли и флаг Латвии, что дало концерту особое патриотическое настроение. За участие в Дне независимости Литвы танцевальному коллективу сениоров “Atbalss” были вручены Благодарственные грамоты Литовской Республики.
Со-дружественные концерты Даугавпилса и Вильнюса проходят каждый год, и следующий концерт состоится в честь 80-летия Дома Единства, 4 марта в Даугавпилсе. Гостями концерта станет танцевально-народный коллектив сениоров из Вильнюса “Šimtažiedis”.
D-fakti.lv
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