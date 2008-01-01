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Новости Общество | 22 февраля 2017 | 14:50
Даугавпилсский полумарафон приглашает участников
Уже 30 апреля первый раз в Даугавпилсе пройдет полумарафон. Забег организуют спортивный клуб” Sport Lat” совместно с обществом „Skrien Latvija” и Даугавпилсской городской думой. Отметим, что по всей Латвии подобные соревнования проходят уже третий год подряд, и с каждым разом городов-участников становится все больше. В этом году забег пройдет в Лиепае, Резекне, Даугавпилсе, Вентспилсе, Кулдиге, Валмиере и Сигулде. На сегодняшний день на Даугавпилсский этап подали заявки порядка 600 участников.
Организаторы надеются, что участников будет больше, тем более, что популярность активного образа жизни в Латвии с каждым годов все возрастает.
Приобщится к бегу доступно всем, ведь дистанции предусмотрены для разного уровня физической подготовки: полумарафон – чуть более 21 километра, забеги на 10.5 и 5,5 километра, особая дистанция для детей и любителей нордической ходьбы.
Стать участником большого спортивного праздника можно в интернете по адресу http://bigbankskrienlatvija.lv/ или лично в спортивном магазине SportLat в торговом центре Диттон намс. До 28 февраля еще есть время успеть зарегистрироваться за символическую плату. В зависимости от дистанции она составит от 6 до 10 евро для взрослых, и от 1 до 2 евро для детей. Предусмотрены и тренировки. Ближайшая состоится 1 марта в 18 часов. Сбор у магазина SportLat.
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