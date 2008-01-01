В Краславской основной школе гостил Вайфий

Новости Латвия | 22 февраля 2017 | 14:17

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Центр безопасного интернета в октябре и ноябре приглашал учеников 1-3-х классов принять участие в конкурсе «Мой день в интернете». В рамках этого конкурса детям было предложено в течение трех дней заполнять анкеты, где они фиксировали свои действия в интернете. Надо было указать порталы, социальные сети, игры и другие действия, которые они совершали в интернете.

45 учеников Краславской основной школы были одними из 500 школьников, которые принимали участие в конкурсе.

20 февраля мы получили приз, к нам прибыл гость из Центра безопасного интернета - мальчик Вайфий со своим другом Эдгаром. Они в увлекательной и познавательной форме познакомили нас с наиболее важными вопросами, которые нужно знать, чтобы в интернете чувствовать себя в безопасности.

Сначала Вайфий предложил школьникам познакомиться и попросил ответить, что они знают об интернете? Когда выяснилось, что детям уже известно об интернете, то учащиеся получили следующее задание - отгадать радиостанции. Они были «необычными» - интернет, безопасность, разум, знания, поведение. Когда эта пятерка была отгадана, дети шаг за шагом прошли по этим станциям.

Вторая игра - рассылка писем в интернете, в ходе которой школьникам с помощью рукопожатия надо было отправить письмо. Очень интересной была третья игра. Для выполнения поставленной задачи было выдвинуто 3 полицейских, которые должны были с помощью свистка сообщить о нарушении. Это, на мой взгляд, было очень полезное занятие, так как школьники должны знать, как поступать в случае, если в интернете были нарушены правила безопасности. Чтобы выполнить следующее задание, ученики были разделены на пять групп, они поработали с рабочими листами о названиях составных частей компьютера. Ученики нашей школы показали Вайфию хорошие знания по этой теме.

Конечно, были обсуждены и такие уже известные детям вопросы о том, что нельзя называть незнакомым людям свой пароль, отправлять им фотографии, нельзя регистрироваться на портале www.facebook.com, пока не исполнилось 13 лет, и многие другие нормы.

В завершение мероприятия каждый ученик получил за участие в конкурсе подарок от Вайфия.

Теперь учащиеся Краславской основной школы знают, что Вайфий – это мальчик, который живет в интернете и ждет всех в гости. Когда ребенок ищет какой-то мультик, смотрит видео или отправляет фото однокласснику, когда слушает сказку или играет в игру, он гостит у Вайфия.

Было приятно принимать в школе Вайфия, который интересно рассказал детям о вопросах безопасности в интернете.

Спасибо ученикам за активное участие в мероприятии!

Было приятно наблюдать за интересным взаимодействием детей и Вайфия. Мы были рады участвовать в играх!

Спасибо Центру безопасного интернета за этот конкурс и возможность расширить знания учащихся!