Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
Именины:
Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0537 ()
|GBP
|0.8486 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|60.839 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 февраля 2017 | 14:17
В Краславской основной школе гостил Вайфий
Центр безопасного интернета в октябре и ноябре приглашал учеников 1-3-х классов принять участие в конкурсе «Мой день в интернете». В рамках этого конкурса детям было предложено в течение трех дней заполнять анкеты, где они фиксировали свои действия в интернете. Надо было указать порталы, социальные сети, игры и другие действия, которые они совершали в интернете.
45 учеников Краславской основной школы были одними из 500 школьников, которые принимали участие в конкурсе.
20 февраля мы получили приз, к нам прибыл гость из Центра безопасного интернета - мальчик Вайфий со своим другом Эдгаром. Они в увлекательной и познавательной форме познакомили нас с наиболее важными вопросами, которые нужно знать, чтобы в интернете чувствовать себя в безопасности.
Сначала Вайфий предложил школьникам познакомиться и попросил ответить, что они знают об интернете? Когда выяснилось, что детям уже известно об интернете, то учащиеся получили следующее задание - отгадать радиостанции. Они были «необычными» - интернет, безопасность, разум, знания, поведение. Когда эта пятерка была отгадана, дети шаг за шагом прошли по этим станциям.
Вторая игра - рассылка писем в интернете, в ходе которой школьникам с помощью рукопожатия надо было отправить письмо. Очень интересной была третья игра. Для выполнения поставленной задачи было выдвинуто 3 полицейских, которые должны были с помощью свистка сообщить о нарушении. Это, на мой взгляд, было очень полезное занятие, так как школьники должны знать, как поступать в случае, если в интернете были нарушены правила безопасности. Чтобы выполнить следующее задание, ученики были разделены на пять групп, они поработали с рабочими листами о названиях составных частей компьютера. Ученики нашей школы показали Вайфию хорошие знания по этой теме.
Конечно, были обсуждены и такие уже известные детям вопросы о том, что нельзя называть незнакомым людям свой пароль, отправлять им фотографии, нельзя регистрироваться на портале www.facebook.com, пока не исполнилось 13 лет, и многие другие нормы.
В завершение мероприятия каждый ученик получил за участие в конкурсе подарок от Вайфия.
Теперь учащиеся Краславской основной школы знают, что Вайфий – это мальчик, который живет в интернете и ждет всех в гости. Когда ребенок ищет какой-то мультик, смотрит видео или отправляет фото однокласснику, когда слушает сказку или играет в игру, он гостит у Вайфия.
Было приятно принимать в школе Вайфия, который интересно рассказал детям о вопросах безопасности в интернете.
Спасибо ученикам за активное участие в мероприятии!
Было приятно наблюдать за интересным взаимодействием детей и Вайфия. Мы были рады участвовать в играх!
Спасибо Центру безопасного интернета за этот конкурс и возможность расширить знания учащихся!
Добавить комментарий