Традиционные соревнования по подледному лову прошли в Индрской волости

Новости Латвия | 22 февраля 2017 | 13:38

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В этом году 11 смелых рыбаков- любителей не побоялись состязаться в одном из любимейших зимних времяпровождений.

И хотя, рыбалку принято считать истинно мужским занятием , в этом году на равных в соревнованиях приняла участие очаровательная девушка Анна. Удача была благосклонна к Петру Бартулю- первое место с результатом 1.180 кг, второе место- Николай Петров с результатом 1.100кг и третье место досталось нашему гостю из Краславы рыбаку Богдановичу и его результат ровно 1 кг. Подведение итогов было тоже традиционным: ароматная уха и рыбацкие байки.Лед еще крепкий, поэтому всем рыбакам в этом году- большого везения, а через год встречаемся снова на одном из озер нашей волости, чтобы узнать новые имена победителей и встретиться с друзьями!

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