Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
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Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла
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Сегодня вам будет сопутствовать удача, особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Своим энтузиазмом вы способны будете заразить довольно большое число людей, если же вам удастся заодно и направить их усилия в одно конкретное русло, вы сделаете большое дело.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Новости Латвия | 22 февраля 2017 | 13:38
Традиционные соревнования по подледному лову прошли в Индрской волости
В этом году 11 смелых рыбаков- любителей не побоялись состязаться в одном из любимейших зимних времяпровождений.
И хотя, рыбалку принято считать истинно мужским занятием , в этом году на равных в соревнованиях приняла участие очаровательная девушка Анна. Удача была благосклонна к Петру Бартулю- первое место с результатом 1.180 кг, второе место- Николай Петров с результатом 1.100кг и третье место досталось нашему гостю из Краславы рыбаку Богдановичу и его результат ровно 1 кг. Подведение итогов было тоже традиционным: ароматная уха и рыбацкие байки.Лед еще крепкий, поэтому всем рыбакам в этом году- большого везения, а через год встречаемся снова на одном из озер нашей волости, чтобы узнать новые имена победителей и встретиться с друзьями!
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