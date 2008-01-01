Новости Культура | 22 февраля 2017 | 12:56

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С 8 марта до 9 апреля в Даугавпилсский арт - центр им. Марка Ротко приглашает на выставку рисунков Стасис а Эидригевичиуса «Корни и ветви».

Рисунки для выставки « Корни и ветви » я выбирал по принципу – «КОТОРЫЕ?». Искал ответ на вопрос «ЗАЧЕМ?». Всё время консультировался со своим сыном Игнацием, спрашивая его: «ЭТО ПОДХОДИТ? ТЫ СОГЛАСЕН?».

Это был своего рода взгляд на историю моих работ, начиная со студенческих времен и заканчивая сегодняшним днём. С наброска «Автопортрет с Моной Лизой» до момента посещения Варшавской больницы, где я, на конверте, рисовал портрет Йозефа Грабски, которому делали операцию по удалению опухоли мозга. В 1975-1980 годах я придерживался сюрреалистически-детальных рисунков, но позже мои линии стали свободнее и тогда появились первые попытки создания коллажей, акварелей и работ гуашью. Должен отметить, что мои работы не готовятся на заказ, они рождаются в свободной форме. От шалостей фантазии до рисунков, выдержанных в стиле минимализма («Вывод»). Некоторые работы – это воспоминания о путешествиях («Греческий Осел») или особых событиях, например, рисунок, посвященный памяти тети Катре, на котором изображен день её похорон. В рисунках мне нравится использовать фрагменты текста – таким образом я пытаюсь увековечить место и время.

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