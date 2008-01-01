Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
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Сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 22 февраля 2017 | 12:12
В Резекне горел автомобиль
О вызовах, полученных Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) из Резекне и края за прошедшие сутки, сообщает представитель ГПСС, Андрей Смирнов.
22 февраля в 02:35 пожарные-спасатели получили вызов на улицу Израильскую в Резекне.
Прибыв на место происшествия, было констатировано, что горит легковой автомобиль, площадью 2м2. Пожарным-спасателям удалось потушить пожар. Причины возгорания выясняются.
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