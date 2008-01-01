В Резекне горел автомобиль

Новости Происшествия | 22 февраля 2017 | 12:12

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О вызовах, полученных Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) из Резекне и края за прошедшие сутки, сообщает представитель ГПСС, Андрей Смирнов.

22 февраля в 02:35 пожарные-спасатели получили вызов на улицу Израильскую в Резекне.

Прибыв на место происшествия, было констатировано, что горит легковой автомобиль, площадью 2м2. Пожарным-спасателям удалось потушить пожар. Причины возгорания выясняются.

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