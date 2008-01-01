Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
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Сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 22 февраля 2017 | 11:35
Дом Единства приглашает на концерт народных танцев
Со своим творческим подарком танцевальные коллективы поздравляют дом Единства с юбилеем, и приглашают зрителей получить позитивные эмоции!
4 марта в 16:00 в концертном зале дома Единства можно будет посмотреть концерт народных танцев с участием коллективов из Даугавпилса и Вильнюса.
В Даугавпилсе 2017 год проходит под знаком дома Единства. В этом году зданию 80 лет (19.12.1937.). В юбилейный год центр Латышской культуры создает множество мероприятий и приглашает своих зрителей встретиться с танцевальными и музыкальными коллективами разных жанров.
D-fakti.lv
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