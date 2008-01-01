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Новости Культура | 22 февраля 2017 | 11:35

Дом Единства приглашает на концерт народных танцев

Пресс-фото

Со своим творческим подарком танцевальные коллективы поздравляют дом Единства с юбилеем, и приглашают зрителей получить позитивные эмоции!

4 марта в 16:00 в концертном зале дома Единства можно будет посмотреть концерт народных танцев с участием коллективов из Даугавпилса и Вильнюса.

В Даугавпилсе 2017 год проходит под знаком дома Единства. В этом году зданию 80 лет (19.12.1937.). В юбилейный год центр Латышской культуры создает множество мероприятий и приглашает своих зрителей встретиться с танцевальными и музыкальными коллективами разных жанров. 

D-fakti.lv

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