Дом Единства приглашает на концерт народных танцев

Новости Культура | 22 февраля 2017 | 11:35

Пресс-фото Пресс-фото

Со своим творческим подарком танцевальные коллективы поздравляют дом Единства с юбилеем, и приглашают зрителей получить позитивные эмоции!

4 марта в 16:00 в концертном зале дома Единства можно будет посмотреть концерт народных танцев с участием коллективов из Даугавпилса и Вильнюса.

В Даугавпилсе 2017 год проходит под знаком дома Единства. В этом году зданию 80 лет (19.12.1937.). В юбилейный год центр Латышской культуры создает множество мероприятий и приглашает своих зрителей встретиться с танцевальными и музыкальными коллективами разных жанров.

D-fakti.lv