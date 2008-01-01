Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 22 февраля 2017 | 17:34
Автобус в Липинишки поменяет маршрут
Учитывая повреждения, которые возникли из-за погодных условий, автодорога Науенского самоуправления Будишки-Жидино стала не проездной и закрывается. В связи с этим маршрут Даугавпилс-Липинишки будет ехать по автодороге А6.
С 31 марта 2017 года автобус по маршруту Нр. 6178 Даугавпилс-Липинишки, который выезжает с автостанции Даугавпилса в 17:25 и из Липинишек в 6:50, будет ехать по автодороге А6 Рига-Даугавпилс-Краслава-граница Белоруссии. Если дорога улучшится, то маршрут общественного транспорта можно будет восстановить быстрее.
D-fakti.lv
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