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Новости Общество | 22 февраля 2017 | 17:34

Автобус в Липинишки поменяет маршрут

eurobuses.org

Учитывая повреждения, которые возникли из-за погодных условий, автодорога Науенского самоуправления Будишки-Жидино стала не проездной и закрывается. В связи с этим маршрут Даугавпилс-Липинишки будет ехать по автодороге А6.

С 31 марта 2017 года автобус по маршруту Нр. 6178 Даугавпилс-Липинишки, который выезжает с автостанции Даугавпилса в 17:25 и из Липинишек в 6:50, будет ехать по автодороге А6 Рига-Даугавпилс-Краслава-граница Белоруссии. Если дорога улучшится, то маршрут общественного транспорта можно будет восстановить быстрее.

D-fakti.lv

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