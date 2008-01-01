Интервью
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Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
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Сегодня вам будет сопутствовать удача, особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Своим энтузиазмом вы способны будете заразить довольно большое число людей, если же вам удастся заодно и направить их усилия в одно конкретное русло, вы сделаете большое дело.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Новости Происшествия | 22 февраля 2017 | 09:51
Полностью сгорело производство брикетов из торфа
В понедельник, 20 февраля, в Ливанах сгорело производственное помещение фирмы Asond площадью 300 квадратных метров, сообщает LETA.
Помещение находилось на улице Целтниецибас. Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на пожар примерно в 19:00. Когда пожарные прибыли на место происшествия, все производство уже горело открытым пламенем. В результате пожара полностью сгорел занимаемый производством ангар со всем производственным оборудованием.
В тушении пожара участвовали 15 пожарных: четыре машины прибыли из Ливан, Прейли и Екабпилса. Пожар был ликвидирован после полуночи.
Пожарным удалось спасти от огня стоявший рядом ангар площадью 3000 квадратных метров. В нем хранилось сырье для изготовления торфяных брикетов.
Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняет полиция. Сумма ущерба от пожара пока неизвестна.
Оборот фирмы Asond в 2015 году составил 785 тысяч евро, на предприятии работали 18 человек. Убытки предприятия составили 666 тысяч евро.
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