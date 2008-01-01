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Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.

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Новости Латвия | 22 февраля 2017 | 09:10

Среда, 22 февраля: небольшой метель

pin24.ru

Днем Латвию пересечет новая зона осадков, начиная с западных регионов. Ожидается снег, мокрый снег и небольшая метель.

Ветер вновь усилится, и его порывы будут достигать до 15-17 м/с.

Максимальная температура воздуха на востоке от +1 до -4 градусов, а на западе потеплееот +1 до +4 градусов.

LSM

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