Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 февраля
Международный день родного языка
Именины:
Ариадне, Элеонора / Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня идти на какой-либо риск, даже самый минимальный, для вас практически равносильно самоубийству. Переходите дорогу в положенном месте, пожалуйста.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0616 ()
|GBP
|0.8514 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6215 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 20:43
В Краславском музее гостили гости из Белоруссии
В 2014 году началось и успешно продолжается сотрудничество между Краславским историческим и художественным музеем и объединением музеев Браславского района. В результате двустороннего сотрудничества успешно развивается диалог между музеем и обществом, реализуется разнообразная программа ознакомления общества с культурным наследием и новостями культуры Латвии и Белоруссии.
Сотрудники музеев соседних стран ведут активную деятельность, открыты для новых идей, заинтересованы в сохранении и развитии своей культуры и традиций. Работники браславских музеев с удовольствием приняли приглашение посетить Краславу и организовать мастер-классы по изготовлению кукол и традиционных белорусских поясов. Творческие и увлекательные занятия провела Наталья Парахневич, руководитель клуба мастеров народного творчества «Ля возера», и Лариса Дорофейчик, методист музея традиционной культуры. Для Натальи Парахневич это был уже второй творческий визит в Краславу. Впервые у краславчан была возможность познакомиться с талантливой художницей и ее творчеством в Краславском историческом и художественном музее весной 2015 года на выставке «Цвета вдохновения», где можно было увидеть работы Натальи – гобелены в смешанной технике. Художница использует разную технику рукоделия – ткачество, вязание крючком и спицами, а также старинную технику плетения поясов. Лариса Дорофейчик - мастер керамики в третьем поколении, но у художницы есть еще одно достойное восхищения хобби – изготовление тряпичных кукол (традиционных славянских оберегов). Сделанные руками мастера куклы имеют эксклюзивную ценность.
14 и 15 февраля в Краславском историческом и художественном музее воспитанники Краславской средней школы «Варавиксне», художественной школы, Краславского детско-юношеского центра и участники Школы сениоров Раймонда Лазды и Татьяны Азаматовой использовали возможность под руководством художниц из Белоруссии сделать первые шаги в искусстве изготовления тряпичных кукол и плетения традиционных белорусских поясов. После творческой работы участники мастер-класса насладились теплым травяным чаем, поделились впечатлениями о возможности встретиться с интересными людьми, получить новый опыт, а также духовное и эмоциональное удовлетворение.
Добавить комментарий