В Краславском музее гостили гости из Белоруссии

Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 20:43

Мария Гулбе Мария Гулбе

В 2014 году началось и успешно продолжается сотрудничество между Краславским историческим и художественным музеем и объединением музеев Браславского района. В результате двустороннего сотрудничества успешно развивается диалог между музеем и обществом, реализуется разнообразная программа ознакомления общества с культурным наследием и новостями культуры Латвии и Белоруссии.

Сотрудники музеев соседних стран ведут активную деятельность, открыты для новых идей, заинтересованы в сохранении и развитии своей культуры и традиций. Работники браславских музеев с удовольствием приняли приглашение посетить Краславу и организовать мастер-классы по изготовлению кукол и традиционных белорусских поясов. Творческие и увлекательные занятия провела Наталья Парахневич, руководитель клуба мастеров народного творчества «Ля возера», и Лариса Дорофейчик, методист музея традиционной культуры. Для Натальи Парахневич это был уже второй творческий визит в Краславу. Впервые у краславчан была возможность познакомиться с талантливой художницей и ее творчеством в Краславском историческом и художественном музее весной 2015 года на выставке «Цвета вдохновения», где можно было увидеть работы Натальи – гобелены в смешанной технике. Художница использует разную технику рукоделия – ткачество, вязание крючком и спицами, а также старинную технику плетения поясов. Лариса Дорофейчик - мастер керамики в третьем поколении, но у художницы есть еще одно достойное восхищения хобби – изготовление тряпичных кукол (традиционных славянских оберегов). Сделанные руками мастера куклы имеют эксклюзивную ценность.

14 и 15 февраля в Краславском историческом и художественном музее воспитанники Краславской средней школы «Варавиксне», художественной школы, Краславского детско-юношеского центра и участники Школы сениоров Раймонда Лазды и Татьяны Азаматовой использовали возможность под руководством художниц из Белоруссии сделать первые шаги в искусстве изготовления тряпичных кукол и плетения традиционных белорусских поясов. После творческой работы участники мастер-класса насладились теплым травяным чаем, поделились впечатлениями о возможности встретиться с интересными людьми, получить новый опыт, а также духовное и эмоциональное удовлетворение.

kraslavasvestis.lv