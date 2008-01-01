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Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 20:35
Чтобы петь о любви, нужно любить
Творчество вокального женского ансамбля «Виктория» из Робежниекской волости вызывает у зрителей восторг. Участницы коллектива обладают прекрасными голосами, артистичностью и душевностью. Им всегда есть, что сказать своим слушателям, а они, в свою очередь, дарят своим любимицам уважение и любовь.
Праздничный концерт по случаю 20-летия ансамбля собрал в Робежниекском народном доме полный зал зрителей. Аплодисменты и крики «Браво!» были направлены не только в адрес виновников торжества, но и гостей праздника – самодеятельных коллективов из Индрской, Пиедруйской, Скайстской и Асунской волостей.
Состав вокального ансамбля «Виктория» на протяжении 20 лет не раз менялся. Его первый руководитель – Мария Кароле. Сегодня в коллективе шесть участниц – Людмила Добрынина, Антра Калвиша, Лилия Даугерте, Инара Муране, Сармита Люле и руководитель ансамбля Татьяна Рациня.
Участницы коллектива поют на разных языках, но их душевные песни понятны и близки различной публике. Чтобы петь о любви, нужно любить, чтобы петь о жизни, нужно уметь радоваться жизни, только тогда песня тронет и не оставит равнодушным сердце зрителя. Несомненно, секрет успеха вокалисток ансамбля «Виктория» не только в их «золотых» голосах, но и в яркости, сценическом обаянии, искренности и душевности вокалисток.
От имени краевой думы со знаменательной датой коллектив поздравили заведующая отделом образования и культуры Лидия Миглане и организатор культурных мероприятий в крае Волдемар Варславан.
Юбиляров чествовали также управляющая Робежниекским волостным управлением Эрика Габрусане и депутат краевой думы Вера Бириня.
После концерта праздник продолжился встречей друзей – участников самодеятельных коллективов соседних волостей. В теплой душевной атмосфере самодеятельные артисты желали юбилярам вдохновения и процветания, делились воспоминаниями, рассказывали смешные случаи и снова пели любимые песни.
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