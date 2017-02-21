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Озеленители приготовили Даугавпилсу праздничный наряд
В межсезонье природа всегда выглядит уныло, а город – неприглядно. Но пройдёт совсем немного времени, и городской пейзаж изменится до неузнаваемости. К празднику города, который в этом году отметит 742 день рождения, улицы, аллеи, скверы и парки оденутся в праздничное убранство.
Во вторник, 21 февраля, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис провёл совещание с участием ведущих специалистов самоуправления, отвечающих за озеленение и оформление города. Обсуждались вопросы подготовки к сезону этого года. Горожанам, не сведущим в тонкостях ландшафтного дизайна, как, впрочем, и самим специалистам, хочется видеть в оформлении города цветы яркого, насыщенного окраса, разных сортов и видов. Однако важно не только что посадить, но и как. К примеру, в прошлом году всех восхитило органичное сочетание новых и уже известных цветов, использование в рисунке прямых геометрических и ассиметричных линий. Прежние тенденции в оформлении клумб предлагается сохранить, но при этом изменить рисунок.
Работы по озеленению выполняет предприятие “Labiekārtošana-D”. Посадочного материала хватит для осуществления всего задуманного. Приобретено 84 000 насаждений, около ста разновидностей и оттенков цветов и черенков однолетних растений. Семена уже взошли, и сейчас работницы предприятия пересаживают проросшие растения в высокие, просторные ящики и горшки с более плодородной почвой для лучшего развития корневой системы. За сезон цветы меняют не менее трёх раз, поэтому работа будет продолжаться.
В планах этого года устройство клумбы в парке на Эспланаде, посадка многолетних цветов вместо однолетних возле церкви св. Петра, а также обновление зелёных насаждений у креста польским воинам, павшим в боях за независимость Латвии в 1920 году (Слободка).
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