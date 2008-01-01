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Новости Общество | 21 февраля 2017 | 17:49

Директора школ приехали из Риги в Даугавпилс за новыми идеями

daugavpils.lv

В Даугавпилсе побывала делегация, в которую входят директора школ и специалисты департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

На встрече в самоуправлении гости рассказали, что их интересует несколько важных для любого латвийского города проблем. Например, как использовать спортивные площадки школ для жителей микрорайона? Хотелось бы, чтобы вложенные в инфраструктуру средства были нужны не только на уроках физкультуры, а также для занятий молодежи в свободное время. Но при этом нужно обеспечить порядок и сохранность всех элементов. То есть хотелось бы , чтобы в школах действовали различные секции и кружки. Наконец, важно находить новые формы для досуга молодежи. Поэтому гости хотели познакомиться с открывшимся в Даугавпилсе велопарком.

Обсуждались и вопросы дошкольного образования. То, что в Даугавпилсе, в отличие от столицы, нет очереди в детские сады, стало сюрпризом для рижских специалистов.

Делегация побывала в Даугавпилсском университете и в Русском лицее.

daugavpils.lv

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