Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 февраля
Международный день родного языка
Именины:
Ариадне, Элеонора / Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
На мучающий вас вопрос никто кроме вас не ответит. Причем чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0616 ()
|GBP
|0.8514 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6215 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 февраля 2017 | 17:49
Директора школ приехали из Риги в Даугавпилс за новыми идеями
В Даугавпилсе побывала делегация, в которую входят директора школ и специалисты департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.
На встрече в самоуправлении гости рассказали, что их интересует несколько важных для любого латвийского города проблем. Например, как использовать спортивные площадки школ для жителей микрорайона? Хотелось бы, чтобы вложенные в инфраструктуру средства были нужны не только на уроках физкультуры, а также для занятий молодежи в свободное время. Но при этом нужно обеспечить порядок и сохранность всех элементов. То есть хотелось бы , чтобы в школах действовали различные секции и кружки. Наконец, важно находить новые формы для досуга молодежи. Поэтому гости хотели познакомиться с открывшимся в Даугавпилсе велопарком.
Обсуждались и вопросы дошкольного образования. То, что в Даугавпилсе, в отличие от столицы, нет очереди в детские сады, стало сюрпризом для рижских специалистов.
Делегация побывала в Даугавпилсском университете и в Русском лицее.
Добавить комментарий