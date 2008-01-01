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Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 16:44
GORS приглашает на выставку скульптур «Рапсодия Латгалии»
Незадолго до церемонии вручения ежегодной награды года Латгальской культуры "Boņuks 2016", в воскресенье 26 февраля в 14.30, в Латгальском посольстве GORS состоится открытие выставки скульптора, профессора Художественной академии Латвии Глеба Пантелеева «Рапсодия Латгалии». Выставка получила награду "Boņuks 2015" в номинации «Лучшее достижение в визуальном искусстве».
На выставке основание структуры формируют три центральных объекта из дерева – большого формата скульптуры, каждый из них символизирует один из трех важнейших основных элементов - дух, материю и человек как соединение этих понятий, а также центральная работа выставки под названием "Большой. Неизвестный", скульптура бронзового наездника, который символизирует непрогнозируемое Будущее.
Скульптор за притворение к Латгальской теме признает: «В своей персональной выставке «Рапсодия Латгалии» продолжаю удовлетворять свой интерес к отношению материального и нематериального мира, а также развиваю свой язык скульптур и ухаживаю за творческим почерком. В этот раз за образ материальных работ взята Латгальская природа, люди, история, ее уникальное духовное помещение. Хотя я не связан с этим генетически, я очень остро воспринимаю импульсы духовной энергии, что приходит из этой земли».
Глеб Пантелеев (родился в 1965 г.), в 1991 году окончил отдел скульптуры Художественной академии Латвии, и был профессором ЛХА. Устроил больше чем 10 персональных выставок в Риге, Осло (вместе с Илмарам Блумбергам), в Ванкувере (вместе с Ольгой Шиловой), в Санкт - Петербурге. Пантелеев автор многих скульптур среды, памятников в Риге, в Вентспилсе, в Ауце, в Елгаве, в Юрмале, в Кулдиге, в Царникаве, в Катзове (Германия) и в других местах: группа скульптур «Земгалес пиктограммы», мост Лиелупес, в Елгаве (2001 г.), скульптура среды "Черный порог" у быв. здания VDK. на ул. Стабу в Риге (2003 г.), памятник полковнику Оскару Калпаку в Эспланаде, в Риге (2006 г.), объект дизайна среды «Старинные весы и меры», в Вентспилсе (2009 г.). Сейчас в Риге в «Gallery Park Hotel» смотрится выставка работ скульптора «Где Ты это взял?».
Выставку «Рапсодия Латгалии» в Художественной галерее Латгальского посольства GORS можно посмотреть до 29 мая. Первый раз публично выставка «Рапсодия Латгалии» была просмотрена в галерее "Искусство XO" в Риге 2015 году.
D-fakti.lv
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