Интервью
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Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 15:58
Жителей Ливан порадуют выставкой Яниса Пурцена
3 марта в 18:00 в галереи Современного художество пройдёт открытие персональной выставки Яниса Пурцена «Бумажка цвета лака».
Экспозицию выставки формируют работы, созданные во всевозможных техниках и специально для этой выставки в резиденции Современной художественной галереи.
В 2008 году Янис Пурцен окончил академию Латвийского художества, получил магистра в живописи. На счету художника 15 персональных выставок и участие в более чем 30 групповых выставках.
Галерея Современного художество находится в Ливанах, на ул. Ригас 108а, посещение бесплатное и время работы галереи – со среды до субботы с 12:00 до 18:00.
D-fakti.lv
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