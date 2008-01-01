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Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 15:58

Жителей Ливан порадуют выставкой Яниса Пурцена

Пресс-фото

3 марта в 18:00 в галереи Современного художество пройдёт открытие персональной выставки Яниса Пурцена «Бумажка цвета лака».

Экспозицию выставки формируют работы, созданные во всевозможных техниках и специально для этой выставки в резиденции Современной художественной галереи.

В 2008 году Янис Пурцен окончил академию Латвийского художества, получил магистра в живописи. На счету художника 15 персональных выставок и участие в более чем 30 групповых выставках.

Галерея Современного художество находится в Ливанах, на ул. Ригас 108а, посещение бесплатное и время работы галереисо среды до субботы с 12:00 до 18:00.

D-fakti.lv

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