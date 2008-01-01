В Ливанах обсудят транзит и защиту среды

Новости Латвия | 22 февраля 2017 | 17:04

Пресс-фото Пресс-фото

Самоуправление Ливанского края приняло участие в осуществлении проекта «Перспективы долгосрочности Латвии - образованные люди и сохранение природных ценностей». Мероприятия проекта устроены так, что - бы осуществлять активность проекта Латвийской среды защитного фонда мульти секторального «Восхваление ценностей среды Латвии и природы чествуя столетие Латвии»

Воплотили проект: Резекненская академия Технологий и партнеры - самоуправление Резекненского края, Лудзенское самоуправление, Ливанское самоуправление, самоуправление Мадонны, сообщество «объединение Латвийских иноваторов» и сообщество «Центр Технологий Biomasas».

В ходе осуществления проекта устроены форумы и конференции в Резекне, в Лудзе, в Мадонне и Ливанах, а также готовится выставка посвященная десятилетию Национального парка Разнас. В мероприятиях рассматриваются более решаемые существенные проблемы и задания на уровне государства, что бы формировать высококачественную региональную политику и среду в Латвии и в Латгалии.

3 марта в 11:30 в центре культуры Ливанского края (ул. Ригас 105), продолжая цикл тематических инициатив проекта, устроена практическая конференция «Транзит и защита среды». На этой конференции планируется обсуждать роль и влияние транзита на долгосрочное и уравновешенное развитие Латвийского национального центра, учитывая рост и подвергаемую опасность среде транзита как знак фактора.

D-fakti.lv