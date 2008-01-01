Центр польской культуры приглашает на «Жирный четверг»

Новости Культура | 21 февраля 2017 | 13:32

Пресс-фото Пресс-фото

23 февраля в 17:30 Центр польской культуры приготовил для горожан мероприятие, связаное с празднованием Жирного четверга. В программе концерт хора «Промень» (дирижер Регина Круковская). Не обойдется также без традиционных пончиков! Ведь традиция гласит, «кто не отведал пончика, будет терпеть неудачи весь год».

Праздники украшают жизнь человека, делают её насыщенной, весёлой и радостной. Каждый народ имеет свои традиции и обычаи. Поляки также не являются исключением и, говоря о поляках нашего города,

Утверждаем, что они знают и любят свои национальные праздники и традиции. Сейчас подходит время окончания карнавалов, которые в Польше начались сразу после встречи Нового года. Наступающий четверг, 23 февраля, в польской традиции называется Жирным четвергом. Он связан с неделей, предшествующей Великому посту.

Поэтому люди стараются отпраздновать этот день как-то особенно ярко, навеселившись впрок. Но необходимо не только навеселиться, прежде всего надо вкусно и много поесть перед постом. Традиционными блюдами на столе в Жирный четверг являются хрустящий хворост и вкуснейшие пончики.

Центр польской культуры