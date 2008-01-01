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Новости Спорт | 21 февраля 2017 | 12:51

Даугавпилс впервые увидит матчи сборной Латвии по хоккею

F64

Стало известно расписание всех десяти матчей, которые сборная Латвии по хоккею во главе с новым главным тренером Бобом Хартли намерена провести до начала майского мирового первенства в Кельне. Две из них впервые примет Даугавпилс.

Практически все контрольные матчи сборная Латвии проводит в Риге. Исключением стали игры Еврочелленджа, которые осенью 2015 года национальная команда сыграла в Лиепае. Теперь две игры (7 и 8 апреля) сборная намерена провести в Даугавпилсе, а ее соперником будет команда Беларуси. Местный ледовый холл способен вместить почти 2000 зрителей (1234 сидячих мест и 750 стоячих).

До матчей в Даугавпилсе сборная Латвии успеет еще дважды сыграть в Риге со второй сборной России (1-2 апреля). Дальше латвийская национальная команда проведет два спарринга со шведами в Седертелье (14-15 апреля), затем встретится снова в Риге с французами (21-22 апреля) и непосредственно перед ЧМ-2017 проведет два заключительных контрольных матча уже в Германии с немцами (30 апреля и 1 мая).

Напомним, что в своей группе на ЧМ-2017 сборной Латвии предстоят игры в Кельне с командами Германии, России, США, Швеции, Италии, Словакии и Дании.

Delfi.lv

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