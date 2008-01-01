Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 февраля
Международный день родного языка
Именины:
Ариадне, Элеонора / Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0616 ()
|GBP
|0.8514 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6215 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 21 февраля 2017 | 12:51
Даугавпилс впервые увидит матчи сборной Латвии по хоккею
Стало известно расписание всех десяти матчей, которые сборная Латвии по хоккею во главе с новым главным тренером Бобом Хартли намерена провести до начала майского мирового первенства в Кельне. Две из них впервые примет Даугавпилс.
Практически все контрольные матчи сборная Латвии проводит в Риге. Исключением стали игры Еврочелленджа, которые осенью 2015 года национальная команда сыграла в Лиепае. Теперь две игры (7 и 8 апреля) сборная намерена провести в Даугавпилсе, а ее соперником будет команда Беларуси. Местный ледовый холл способен вместить почти 2000 зрителей (1234 сидячих мест и 750 стоячих).
До матчей в Даугавпилсе сборная Латвии успеет еще дважды сыграть в Риге со второй сборной России (1-2 апреля). Дальше латвийская национальная команда проведет два спарринга со шведами в Седертелье (14-15 апреля), затем встретится снова в Риге с французами (21-22 апреля) и непосредственно перед ЧМ-2017 проведет два заключительных контрольных матча уже в Германии с немцами (30 апреля и 1 мая).
Напомним, что в своей группе на ЧМ-2017 сборной Латвии предстоят игры в Кельне с командами Германии, России, США, Швеции, Италии, Словакии и Дании.
Добавить комментарий