В день Семьи музей приглашает встретить весну

Новости Культура | 21 февраля 2017 | 12:39

Пресс-фото Пресс-фото

Продолжая хорошую традицию, 26 февраля Даугавпилсский краеведческий и художественный музей приглашает всех на День Семьи!

Сотрудники музея предлагают раскрасить время ожидания весны более красочными цветами, нежели погодой за окном, и приглашают каждого заинтересованного составить компанию в изготовлении бумажной вазы для цветов. Данная композиция внесет в каждый дом тепло и уют.

Творческая мастерская пройдет 26 февраля с 13:00 до 14:00, ул. Ригас 8. Количество мест ограничено!

Стоимость участия для семьи, вне зависимости от количества человек – 1,42 евро. В цену входит осмотр исторических музейных экспозиций.

D-fakti.lv