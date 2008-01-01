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Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 21 февраля 2017 | 12:39
В день Семьи музей приглашает встретить весну
Продолжая хорошую традицию, 26 февраля Даугавпилсский краеведческий и художественный музей приглашает всех на День Семьи!
Сотрудники музея предлагают раскрасить время ожидания весны более красочными цветами, нежели погодой за окном, и приглашают каждого заинтересованного составить компанию в изготовлении бумажной вазы для цветов. Данная композиция внесет в каждый дом тепло и уют.
Творческая мастерская пройдет 26 февраля с 13:00 до 14:00, ул. Ригас 8. Количество мест ограничено!
Стоимость участия для семьи, вне зависимости от количества человек – 1,42 евро. В цену входит осмотр исторических музейных экспозиций.
D-fakti.lv
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