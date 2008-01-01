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Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не только физической - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.

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Новости Происшествия | 21 февраля 2017 | 12:15

Служащую таможни обвиняют в причинении убытков государству

delfi.lv

Прокуратура передала в Резекненский суд уголовное дело против сотрудницы Таможенного управления Службы госдоходов, обвиняемой в незаконных действиях с грузом табачных изделий, что причинило государству убытки на 1 774 174 евро.

Как рассказала представитель Генпрокуратуры Уна Реке, обвиняемая не проинформировала прямого руководителя о прибытии груза табачных изделий, не провела углубленный физический контроль груза, а оформила фиктивную процедуру транзита.

В результате товар попал на рынок ЕС, и бюджету Латвии и ЕС в целом причинены убытки на 1 774 174 евро. За такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Delfi

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