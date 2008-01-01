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Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил, на это дело потраченных, будет жаль.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 21 февраля 2017 | 11:59
Победу на турнире по шахматам одержал Дунавецкий
В конце недели, в субботу 18 февраля, в Даугавпилсе прошёл организованный обществом Daugava Chess турнир по шахматам, в котором участвовали 25 шахматистов, в рядах которых были национальный мастер и десять кандидатов в мастера по шахматам. Кроме местных шахматистов в турнире участвовали игроки из Резекне и Риги.
По регламенту турнира играли 7 партий с контролем времени 12 минут + 3 секунды на ход каждому участнику.
Соревнования прошли в ожесточенной борьбе, и на финишной прямой двое кандидатов в мастера из Даугавпилса – Денис Дунавецкий и Арвид Андреев – получили по 6 очков. По дополнительным показателям лучший результат получился у Дениса Дунавецкого, в связи с чем он стал победителем турнира. Для определения третьего места также потребовались дополнительные показатели: оба претендента набрали по 5 очков, однако коэффициент Бухгольца оказался лучше у национального мастера Ольгерта Индричанса из Резекне, который оставил на четвёртом месте кандидатку в мастера Елизавету Лимановскую из Даугавпилса.
Первое место среди сеньоров занял Анатолий Любенецкий, а места среди молодых шахматистов распределились в следующем порядке: I место Даниил Хоробрый (Даугавпилс), II место Мария Николаева (Даугавпилс), III место Анна Казмерика (Резекне).
Общество Daugava Chess выражает благодарность за поддержку в организации турнира Даугавпилсскому университету и Резекненскому шахматному клубу.
D-fakti.lv
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