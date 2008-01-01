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Новости Спорт | 21 февраля 2017 | 10:52
Молодые футболисты стартовали на международных турнирах
Наши футболисты команды «Даугавпилс» 2003 года рождения и 2006 г.р. стартовали на турнирах в Риге и Минске. Старшая команда с Риги вернулась с пятым местом, а в Минске младшая команда завоевала восьмое место, сообщает Наурис Мацкевич.
16 февраля борьбу в международном турнире «Наше будущее» открыла команда футболистов 2006 года рождения. В Минске даугавпилчанам пришлось помериться силой с ровесниками из Белоруссии, России и Украины. В подгруппе первые две игры прошли с минимальной победой 1:0 против Борисовской спортивной школой и объединенной командой Ярославля.
В решающей игре за первое место в группе было признано превосходство Минского «Динамо» - 1:2. В четвертьфинале борьба была проиграна Минску со счетом 0:1.
К сожалению, продолжение турнира не удалось. Игра за 5-8 место против команды Харькова «Металист» закончилась с результатом 1:1, а в серии ударов после игры верх взяли украинцы. В игре за 7 место пришлось признать превосходство «Спартака» и закончить со счетом 0:2. Победителями турнира стала вторая команда Минска, на втором месте первая команда Минска и на третьем расположилась команда «Динамо».
18 и 19 февраля на международном турнире „Riga City Cup” команда Даугавпилса 2003 года рождения заняла пятое место, не проиграв ни одной игры! В подгруппе молодые футболисты сыграли четыре ничьих, противниками были RFS, Metta, Skonto и эстонцы “Kardla”. К сожалению, подняться выше 4 места с такими результатами не удалось.
В игре за 5 место нашим удалось обыграть Елгаву (2:1), а так же RFS со счетом 1:0, что обеспечило пятое место. В турнире победила команда «Метта», которая обошла Лиепаю с помощью второй команды. Два гола в пользу команды Даугавпилса забили Никлавс Скринда и Кристиан Каушелис.
D-fakti.lv
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