Воспитанники школы Саулес успешно съездили в Ригу

Новости Культура | 21 февраля 2017 | 10:14

Пресс-фото Пресс-фото

В 2017 году 16 и 17 февраля в Рижской средней школе дизайна и искусства состоялся Государственный конкурс среди учеников по профессиональным программам. В конкурсе приняли участие воспитанники из одиннадцати образовательных учреждений, среди них и Даугавпилсская школа Саулес.

Двое учеников школы могут гордиться собой за признание на Государственном конкурсе. Воспитанница по программе изделий из дерева Вероника Румянцева заслужила 1 место в конкурсе работ «Посуда для 21 ореха» (в младшей группе). Ученица 2 курса рекламного дизайна Гуна Ленша завоевала 1 место в конкурсе работ «Поднос для трех апельсинов» (старшая группа).

При подготовке к конкурсу молодежь выполняла домашнее задание, в котором трое участников от школы Саулес получили почетные места. Вероника Румянцева заслужила 2 место, ученик 1 курса по дизайну интерьера Эмилс Страздс получил 3 место в младшей группе. Гуна Ленша завоевала 2 место за домашнюю работу в старшей группе.

Работы всех участников конкурса можно посмотреть в течение недели с 20 по 25 февраля на выставке «Соединение» в Рижской средней школе Дизайна и искусства по адресу К. Валдемара 139.

D-fakti.lv