Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 21 февраля 2017 | 09:05

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На 20 февраля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 50 профессиям.

Вакансии:

- Автомеханик;

- агент по сбыту;

- администратор компьютерных систем;

- aссистент радиолога;

- aссистент специалиста по продажам;

- бармен;

- бригадир (деревообработка);

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель молоковоза (работа в Илукстском крае);

- водитель трамвая;

- врачи;

- газосварщик-электросварщик;

- геодезист;

- инженер по качеству (машиностроение);

- инженер по противопожарной безопасности;

- инженеры-землеустроители;

- кассир (работа в Pиге);

- комплектовщик (работа в Pиге);

- кондитер;

- конструктор (машиностроение);

- консультант клиентов по продажам;

- контролёр (работа на швейном производстве);

- кухонный работник;

- медсёстры;

- механик копировальной техники;

- младший полицейский полиции самоуправления;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- охранник;

- парикмахеры;

- повара;

- подолог;

- подсобник;

- помощники врача/ фельдшеры;

- помощник руководителя строительных работ;

- почтальон;

- программист;

- продавцы;

- психолог;

- работник социального ухода (работа в Калупе);

- работник торгового зала (работа в Pиге);

- рамщик;

- руководитель строительных работ;

- руководитель экономического отдела;

- санитар;

- сантехник;

- сварщики металлоконструкций;

- сиделка;

- стоматолог;

- таксист;

- техник по качеству (металлообработка);

- технолог (швейное производство);

- тракторист- комбайнёр (работа в Демене);

- учитель дошкольного образования (латышский язык);

- учитель специального образования;

- формовщик;

- фотограф;

- швеи;

- шеф-повар;

- электромонтёры;

- электросварщик (MMA).

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в марте 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (14.03.2017.-15.03.2017.) – 2 дня

 Курс – Создай домашнюю страничку сам (16.03.2017.-17.03.2017.) – 2 дня

 Э-коммерция и Интернет-маркетинг (13.03.2017.-16.03.2017.) – 4 дня

 Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (01.03.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОТА И КАРЬЕРА 2017

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:

предложить актуальные вакансии в различных профессиональных сферах, в сотрудничестве с работодателями помочь им найти работников, а безработным – трудоустроиться.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

это отличная возможность бесплатно представить своё предприятие, среди ищущих работу найти подходящих работников, а также узнать о мероприятиях ГАЗ по поддержке работодателей.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

9 марта 2017 года с 11:00 до 14:00

Гостиница Park Hotel Latgola

(ул. Гимназияс 46, Даугавпилс)

Ярмарка вакансий – БЕСПЛАТНОЕ мероприятие для работодателей и ищущих работу

Подробнее о мероприятии можно узнать на домашней страничке ГАЗ:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4642&from=0

http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=3&mid=3&txt=2452&from=0

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