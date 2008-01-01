Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 февраля
Международный день родного языка
Именины:
Ариадне, Элеонора / Степан, Фёдор
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0616 ()
|GBP
|0.8514 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6215 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 08:55
Вторник, 21 февраля: ожидается похолодание и снег
Днем под влиянием западной переферии циклона по Латвии пройдут затяжные осадки – дождь, мокрый снег, который к вечеру превратится в снег.
Ветер умеренный: юго-западный, западный. В течение дня сменит направление на северное.
На побережье порывы ветра будут достигать 15 м/с. Максимальная температура воздуха от +1 до +4 градусов. В течение дня будет становиться все холодней. В среднем температура опустится на 3-4 градуса.
К вечеру ожидается мороз.
В столице пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Вечером ожидается снег. Температура с утренних +2...+4 градусов опустится до нуля.
Медицинский тип погоды: третий, неблагоприятный.
Добавить комментарий