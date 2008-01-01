Вторник, 21 февраля: ожидается похолодание и снег

Новости Латвия | 21 февраля 2017 | 08:55

LETA/Edijs Pālēns LETA/Edijs Pālēns

Днем под влиянием западной переферии циклона по Латвии пройдут затяжные осадки – дождь, мокрый снег, который к вечеру превратится в снег.

Ветер умеренный: юго-западный, западный. В течение дня сменит направление на северное.

На побережье порывы ветра будут достигать 15 м/с. Максимальная температура воздуха от +1 до +4 градусов. В течение дня будет становиться все холодней. В среднем температура опустится на 3-4 градуса.

К вечеру ожидается мороз.

В столице пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Вечером ожидается снег. Температура с утренних +2...+4 градусов опустится до нуля.

Медицинский тип погоды: третий, неблагоприятный.

LSM