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Новости Культура | 21 февраля 2017 | 10:04

Концерт группы "НА-НА" отменяется

Пресс-фото

Концерт группы "НА-НА" в Даугавпилсе отменяется, сообщают организаторы гастролей. Билеты можно сдать в местах их приобретения, или же обменять на билеты на концерт легендарного ансамбля "Ласковый май".

D-fakti.lv

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