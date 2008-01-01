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Новости Происшествия | 20 февраля 2017 | 17:48
Внук сообщил печальную новость о пропавшей 88-летней бабушке
Печальная новость: 88-летняя жительница Вараклян Инта БИТТЕНБИНДЕРЕ пропавшая без вести15 февраля 2017 года, вчера, 19 февраля, была найдена на лесной дороге, к сожалению, без признаков жизни. Об это Bezvests.lv сообщил ее внук, который лично объездил все окрестные дороги и лесные тропинки в окрестностях Вараклян.
Пенсионерка Инта была найдена спустя 4 дня с момента пропажи, в 2-3 километрах от Вараклян. Но нашел ее не внук, который искал в одиночку и «избороздил на машине пол-леса, а случайный прохожий, который тут же сообщил о печальной находке в полицию Виляны».
Полиция тут же связалась с родственниками пропавшей и внук приехал на место на машине. «До точки, в которую пропавшая Инта Битенбиндере добиралась пешком от Вараклян 4 дня, я доехал на машине 15 минут.
Возможно, она заблудилась после того, как на втором километре по шоссе в сторону Виляны свернула в лес?
Но я искал ее с первого дня пропажи и точно знаю, что в этом месте тоже проезжал», - рассказывает внук Инты. «Невероятно, но по свидетельствам медиков, смерть наступила только на 4-ый день пропажи бабушки.
С учетом низкой температуры и того, что она ушла из дома без верхней одежды, просто невероятно! Возможно, кто-то ее приютил на ночь, а затем снова выпустил на улицу в легкой кофте, не сообщив ни в полицию, ни родным. Если это так, очень грустно. Хотел бы я посмотреть в глаза этим людям.» - заключает внук.
Никаких массовых поисков местные службы не организовывали, по словам внука, не было и кинологов с собаками.»Жаль, возможно, по следу ее удалось бы найти в первые дни, - печально вздыхает внук погибшей Инты. - Но я ездил на машине один.«
Добровольцы Bezvests.lv из-за дальности расстояния не смогли организовать поиски в Варакляны, филиала в тех краях у волонтеров нет. Консультировали во время поисков семью пропавшей только по телефону, а также распространением информации в сети и свидетельствами очевидцев.
Причиной смерти пенсионерки, по словам родных, стало переохлаждение, нет никаких признаков того, что было совершено ограбление:
все вещи и два золотых кольца остались при ней.
Напомним, 88-летняя жительница Варакляны Инта БИТТЕНБИНДЕРЕ 15 февраля, около 10-11 часов утра вышла из своего двора и ушла в неизвестном направлении. С собой у пожилой женщины была трость и два обручальных кольца.
По словам внука, «бабушка пару недель назад обмолвилась, что она уже загостилась, якобы ей пора уже ехать в Екабпилс к своим родителям. Бабушка живет в Варакляны, а ее родители давно умерли».
Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семье погибшей.
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