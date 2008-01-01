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Новости Экономика | 20 февраля 2017 | 14:21

Регулятор наказал завод приводных цепей Ditton штрафом

ditton.lv

Комиссия по рынку финансов и капитала FKTK) применила к предприятию Ditton pievadķēžu rūpnīca внушительный штраф — 10 650 евро. Общество капитала не подало в установленный срок годовой отчет и заключение присяжного ревизора.

Денежное взыскание предусматривается ст. 56-й закона о финансовых инструментах, поясняет регулятор. Компания обязана перечислить указанную сумму в госбюджет.

Комиссия признала, что завод приводных цепей Ditton в настоящее время уже подал требуемые документы. Но сделано это с опозданием, отмечает LETA. В установленные 4 месяца по окончании отчетного периода предприятие не уложилось.

Оборот Ditton pievadķēžu rūpnīca в 2015 году, как ранее сообщалось, достиг 6,354 млн евро, это на 40,6% меньше, чем годом ранее. Однако убытки в 2015-м сократились на 29,1% — до 4,27 млн евро.

LSM

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