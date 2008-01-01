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Новости Спорт | 20 февраля 2017 | 14:24
Тимма триумфировал в конкурсе данков лиги ВТБ
В городе Сочи (Россия) состоялся первый в истории Единой баскетбольной лиги ВТБ Матч звезд, где российские звезды с результатом 131:121 одержали победу над мировыми звездами.
В звездной игре участвовали игроки из Латвии - Янис Тимма и Янис Блумс. В финале слэм-данков с 86 очками победил капитан команды «Зенит» из Санкт-Петербурга Янис Тимма, который на шесть очков опередил защитника саратовского «Автодора» Максима Колюшкина. В конкурсе участвовал также член команды Колюшкина Джош Адамс, а также Фрэнк Элегарс из красноярского «Енисея».
В свою очередь, в финал конкурса дальних бросков попал защитник рижской команды «ВЭФ» Янис Блумс, который с 19 очками занял третье место. Вторым с 21 очком стал Райэн Брекхоф из краснодарской команды «Локомотив-Кубань», а товарищ Тиммы по клубу Сергей Карасев победил с 23 очками. В конкурсе участвовал также Джастин Грей из минской команды «Цмоки», Иван Ухов из пермской «Пармы» и Демонтей Харпер из таллиннского «Калева».
Тимма вместе с такими игроками, как Тэйлор Рочести, Артем Параховский, Кит Лэнгфорд и Нандо Де Коло вошел в пятерку лучших мировых звезд, но именно нападающий из Латвии на 13-ой секунде красивым данком открыл счет в матче (2:0). В первой четверти игры всего было получено 85 очков – российские звезды победили с результатом 45:40, но следующие четверти уже не были столь результативными.
Самый большой перевес каждой команды в игре составил десять очков, а в решающей четверти турнира лучшей стала команда из России, которая одержала победу со счетом 131:121. В команде мировых звезд Блумс разделил первое место с другими результативными игроками, за неполные 14 минут он забросил мяч в корзину шесть раз из 12 дальних бросков и другими записями в протоколе не был отмечен. В свою очередь, Тимма за неполные 16 минут получил девять очков (2 очк. 3/3, 3 очк. 1/6), перехватил один мяч, один раз ошибся и один раз нарушил правила.
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