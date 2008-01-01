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Новости Происшествия | 20 февраля 2017 | 12:52

За торговлю «травкой» задержали подростков

Пресс-фото

Резекненский участок Государственной полиции получил информацию, что в одной популярной социальной сети создана группа, в которой некая женщина предлагает приобрести лекарство от депрессии, которое возможно является психотропным или наркотическим веществом, сообщает Государственная полиция.

15 февраля в волости Кантиниеку правоохранительные органы остановили машину, в которой были возможные виновные персоны по делу продажи «лекарств». При проверке транспортного средства, у мужчины 1997 года рождения и женщины 2000 г.р. были найдены 2 полимерных кулька с марихуаной.

В связи с находкой полицейские начали уголовный процесс и назначили необходимые экспертизы. Следует отметить, что упомянутые персоны раньше не попадали в поле зрения сотрудников полиции.

D-fakti.lv

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