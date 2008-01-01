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Новости Спорт | 20 февраля 2017 | 12:25

Даугавпилчанам удалось вырвать ничью

daugavpils.lv

В последней игре в подгруппе за Зимний кубок Вильнюса BFC „Daugavpils”, отыграв со счетом 0:2, достигли пункта против дублеров Вильнюского «Žalgira».

В последней игре у даугавпилчан теоретически был шанс подняться на второе место, и одновременно была возможность остаться на пятой позиции в таблице. Начало игры против «Жалгири» прошло неудачно, хотя литовцы играли с составом дублеров, именно им удалось взять руководство 2:0. Только в продолжение игры нашим футболистам удалось отыграться и закончить борьбу с результатом 2:2. Голы забили Сандрис Шершнев (на фото) и Ричард Жалдовский.

В эту субботу, 25 февраля, Даугавпилс проведет последнюю игру в этом турнире, когда встретится с командой FK “Intersurgical Policija”. Победитель игры в турнире получит седьмое место. В финале за первое место будут бороться “Trakai” и “Granitas”.

Игра нашего клуба в борьбе за Зимний кубок Балтии против команды «Babīti» отменена, в связи с расследованием наших противников в прошлой игре Зимнего кубка.

D-fakti.lv

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