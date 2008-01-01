Скоро начнется регистрация на летние работы

Новости Общество | 20 февраля 2017 | 11:32

Пресс-фото Пресс-фото

В эту субботу, 25 февраля, начнется электронная регистрация школьников в рамках программы летнего трудоустройства. Напоминаем, что молодежь с 15 до 19 лет может электронно записаться на работу в летний период 2017 года на домашней страничке Молодежного отдела.

У тех молодых людей, у которых нет доступа к компьютеру, 25 февраля (субботу) с 11:00 до 13:00 в помещениях Молодежного отдела департамента Спорта и молодежи по адресу Саулес 5а будет возможность записаться на летние работы в систему.

Информируем, регистрация в помещениях Молодежного отдела не дает преимуществ в трудоустройстве.

У подростков 15-19 лет будет возможность работать 10 дней по 7-8 часов. Результаты опубликуют 11 марта на страничке отдела молодежи https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs

Для молодых людей 13-14 лет регистрация начнется с 27 февраля. Социальные педагоги школ будут принимать заявление от родителей до 9 марта.

В случае возникновения вопросов, обращайтесь по тел. 654 22309, моб. 20286679 (Владислав Павловский).

D-fakti.lv