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Новости Культура | 20 февраля 2017 | 10:53
Выставка из Минска расскажет о белорусском поэте Максиме Богдановиче
В среду, 22 февраля 2017 года, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка. В рамках празднования состоится презентация передвижной выставки, созданной на основе материалов из фондов Литературного музея Максима Богдановича (Минск, Беларусь). На литературно-музыкальной встече научные сотрудники Государственного музея истории белорусской литературы (Минск, Беларусь) расскажут о творчестве Максима Богдановича. Прозвучат стихи великого поэта,романсы и песни на его слова.
К Международному дню родного языка, который во всем мире отмечают 21 февраля, в Латвии откроется сразу три передвижные выставки о белорусских поэтах: в Риге – Рыгора Бородулина, в Екабпилсе – Петруся Бровки, а в Даугавпилсе – Максима Богдановича. Благодаря содействию Посольства Республики Беларусь в Латвийской Республике, научные сотрудники Государственного музея истории белорусской литературы представят творчество выдающихся поэтов ХХ столетия ценителям поэтического слова и белорусской культуры.
В Даугавпилсе выставка, посвященная творчеству самого молодого классика белорусской литературы М.Богдановича, откроется в Центре белорусской культуры 22 февраля. Начало - в 17.00.
Для участников мероприятия будет познавательной презентация о деятельности Государственного музея истории белорусской литературы и его 9 филиалах, которые изучают творчество и сохраняют литературное наследие поэтов и писателей: Ф.Богушевича, П.Бровки, В.Быкова, А.Мицкевича, К.Чорного и др.
Заведующая культурно-образовательным сектором Литературного музея Максима Богдановича Юлия Мацук ознакомит зрителей с экспозицией и научными исследованиями творчества и биографии поэта.
Член правления белорусского культурно-просветительского общества “Уздым” Зинаида Силиня акапельно исполнит знаменитый романс “Зорка Венера”. Ансамбль народной песни “Купалинка” порадует гостей песнями о белорусском языке. Солистка вокально-инструментального ансамбля “Пралески” Юлия Хмельницкая исполнит песню-посвящение М.Богдановичу на слова Станислава Володько. В свою очередь, член Союза писателей Беларуси С.Володько прочтёт свои стихи в честь М.Богдановича.
2017 год в Беларуси объявлен Годом науки.Планируется, что в течение всего года Центр белорусской культуры в Даугавпилсе будет представлять жителям городавыставки о белорусских литераторах из Беларуси, разработанные на основе научных источников.
Выставка о творчестве М.Богдановича будет работать в ЦБК до 22 марта 2017 года. Сердечно приглашаем!
Центр белорусской культуры
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