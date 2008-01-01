Полиция самоуправления поймала вредителей дорожного знака

Новости Происшествия | 20 февраля 2017 | 10:07

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Вечером 15 февраля в поле зрения поста видеонаблюдения Даугавпилсской полиции попала группа молодых людей, которые поломали имущество города.

Один из подростков решил испортить дорожный знак, расположенный на перекрестке улиц Виестура и Лачплеса, сложив знак пополам. Информация о хулиганах сразу была передана сотрудникам патрулирования полиции самоуправления. Пеший патруль полиции находился ближе к месту преступления, нарушитель попытался сбежать, но через время был пойман.

На нарушителя составлен административный протокол по статье 167 за мелкое хулиганство.

D-fakti.lv