Полиция просит отозваться свидетелей несчастного случая

Новости Происшествия | 20 февраля 2017 | 09:20

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Просим отозваться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 февраля в Даугавпилсе на перекрестке улиц Кауняс и Плумю, сообщает Государственная полиция.

Около 13:45 на перекрестке столкнулись две автомашины марки AUDI A6 и DACIA LOGAN.

Если вы стали свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия просим позвонить по тел. 654 03370, 110 или обратиться лично в полицию.

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